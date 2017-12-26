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8'inci kattan düşen 2 yaşındaki Şevval, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 17:48 | Son Güncelleme 9 saat önce

SİİRT, (DHA) - SİİRT'te 8'inci kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Şevval Yılmaz, ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Elit sitesi'nde meydana geldi. Kadın doğum uzmanı olan Mehmet Yılmaz'ın kızı Şevvel Yılmaz, 8'inci kattaki evlerinin yatak odasında oyun oynarken, açık olan pencereden düştü. Ağır yaralanan küçük Şevval, olay yerine sevk edilen ambulansla, babasının da görev yaptığı Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şevval Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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