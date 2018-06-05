8'inci kattan düşen liseli Yaren kurtarılamadı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de lise 1'inci sınıf öğrencisi Yaren Tokay (15), ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8'inci kat penceresinden düştü. Ağır yaralanan Yaren Tokay, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay Yeni Bağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Liseli Yaren Tokay, ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8'inci kat penceresinden, apartmanın arka bahçesinde çimlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yaren, yakınlarının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaren, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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