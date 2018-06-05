HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

8'inci kattan düşen liseli Yaren kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 21:04 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de lise 1'inci sınıf öğrencisi Yaren Tokay (15), ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8'inci kat penceresinden düştü.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de lise 1'inci sınıf öğrencisi Yaren Tokay (15), ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8'inci kat penceresinden düştü. Ağır yaralanan Yaren Tokay, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay Yeni Bağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Liseli Yaren Tokay, ailesiyle birlikte oturduğu apartmanın 8'inci kat penceresinden, apartmanın arka bahçesinde çimlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yaren, yakınlarının çağırdığı 112 ambulansıyla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaren, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!
Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralıTokat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'prompter' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!

Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

Üç kızına cinsel istismarda bulunmuştu! O baba hakkında rekor ceza

İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.