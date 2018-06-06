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8'inci kattan düşerek ölen liseli Yaren, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de oturdukları 8'inci kattaki dairenin penceresinden düşüp yaşamını yitiren lise öğrencisi Yaren Tokay (15), son yolculuğuna uğurlandı.

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de oturdukları 8'inci kattaki dairenin penceresinden düşüp yaşamını yitiren lise öğrencisi Yaren Tokay (15), son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Bağlar Mahallesi Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Yaren Tokay, oturdukları 8'inci kattaki dairenin penceresinden, apartmanın arka bahçesindeki çimlerin üzerine düştü. Ağır yaralanan Tokay, yakınlarının çağırdığı ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşı Yaren kurtarılmadı. Yaren Tokay için bugün Bahçelievler Mahallesi'ndeki Sarısu Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene astsubay emeklisi baba Alaattin ve anne Behiye Tokay ile yakınları ve Yaren'in okuduğu özel liseden arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Yaren Tokay, Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Polis, Yaren Tokay'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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