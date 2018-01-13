8'inci kattan düşüp, öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Önder Yıldız (39), hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. 11 katlı apartmanın 8'inci katında ailesiyle yaşayan Önder Sarı, çıktığı balkondan, dengesini kaybedip düştü. Yakınlarının çağırdığı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Sarı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sarı'nın öldüğünü öğrenen yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçdi.
FOTOĞRAFLI
Çankırı Valisi Aktaş'ın eşi Seval Aktaş o görevden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıya gitti
Suudi Arabistan'da tarihi fotoğraf!
MHP’de şaşırtan gelişme! Kadın kollarında iki erkek
Son dakika! Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı
Türkiye'den ABD'ye son dakika seyahat uyarısı tepkisi!
Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Fiyatı dudak uçuklattı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum