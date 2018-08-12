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8'inci Patates Kültür Sanat Festivali sona erdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda 'Kültür ve Sanatın Başkenti Beyarmudu’nda Buluşalım' söylemi ile gerçekleşen 8'inci Patates Kültür Sanat Festivali birbirinden farklı kültürleri buluşturdu.

8'inci Patates Kültür Sanat Festivali sona erdi

BEYARMUDU, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda 'Kültür ve Sanatın Başkenti Beyarmudu’nda Buluşalım' söylemi ile gerçekleşen 8'inci Patates Kültür Sanat Festivali birbirinden farklı kültürleri buluşturdu.

Festival Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Türkiye, Arjantin ve KKTC’den ekiplerin katıldığı Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin galası ile başladı.

PATATESİN HİKAYESİ ANLATILDI

Festivalin açılışından sonuna kadar tüm etkinliklerde yer alan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, bu yılki festivalde bazı yenilikler yaptıklarını, bu çerçevede patatesin topraktan sofraya yolculuğunun anlatıldığını ve 'Panayır Sokağı' konseptiyle Kıbrıs’taki eski panayır kültürünün de yeni nesillere anlatılmaya çalışıldığını söyledi.

KONSERLER VE TURNUVALAR İLGİ ÇEKTİ

Kıbrıs kültürünü yaşatmak adına 8’incisi düzenlenen ve Kıbrıslı grupların konserlerinin yer aldığı Patates Kültür Sanat Festivali halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Festival kapsamında konserler ve danslar dışındaminikler futbol, tavla, satranç, olta ile balık avlama, dart ve sporting turnuvaları da düzenlendi.

(FOTOĞRAF)

8'inci Patates Kültür Sanat Festivali sona erdi8'inci Patates Kültür Sanat Festivali sona erdi8'inci Patates Kültür Sanat Festivali sona erdi

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