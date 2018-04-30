HABER

8'inci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 3 Mayıs'ta başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 16:28 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen, 10 ülkeden 38 şairin katılacağı 8'inci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 3 Mayıs'ta başlıyor.

8'inci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 3 Mayıs'ta başlıyor

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen, 10 ülkeden 38 şairin katılacağı 8'inci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 3 Mayıs'ta başlıyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, düzenlediği basın toplantısında 3-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek olan Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ilgili bilgi verdi. Şiir Buluşması açılışının 3 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılacağı belirten başkan Ataç şöyle konuştu:
"Direktörlüğünü Şair Haydar Ergülen'in yaptığı Şiir Buluşması'nın bu yılki onur konuğu Şair Metin Cengiz olacak. Finlandiya'nın odak ülke olacağı Şiir Buluşması'na; Almanya, Finlandiya, Fransa, Hindistan, İran, İspanya, Kıbrıs, Portekiz, Romanya ve ülkemizden toplam 38 şair katılacak. Geleneksel hale gelen Şiir Buluşması ile farklı ülkelerden şairler Eskişehir'de bir araya gelerek paylaşma ve kardeşçe yaşama isteğini hayata geçiriyor. Şiir, Eskişehir'e yakışıyor. Yunus'un yaşadığı topraklarda buluşmak, barış ve hoşgörü iklimini genişletiyor."
ŞİİR BULUŞMASI YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK
Şiir Buluşması kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere de değinen Başkan Ataç konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Açılış günü saat 17.30'da Adalar Palmiye Kafe önünde toplanılacak ve Porsuk kıyısından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sonlanacak bir Şiir Buluşması Yürüyüşü yapılacak. 'İyi ki Şiir Var' yazılı pankartın ardında yürüyecek şairler ve sanatseverler, Eskişehirlileri Şiir Buluşması'na davet edecek. Açılış gecesi, Dina Ensemble konseriyle son bulacak. Şairler Eskişehirli şiir severlerin de katılımıyla 4 Mayıs Cuma günü Yazılıkaya'da şiirler okuyacak, sanatçı Mine Krause de bir müzik dinletisi verecek. Müzik ile şiirin bir araya gelmesi ile sanatsal olarak çok daha verimli bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz."
ÜLKÜ TAMER DE ANILACAK
Etkinlikte açılış dışında tüm toplantıların Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirileceği açıklayan Ahmet Ataç şu bilgileri verdi:
"Şiir buluşmasında, 2008 yılında kaybettiğimiz İlhan Berk; Mahmut Temizyürek ve Yakup Kuyucu'nun katılacağı 'İlhan Berk 100 Yaşında' oturumuyla anılacak. Bu yıl yitirdiğimiz Şair Ülkü Tamer de, konuşmacılar Haydar Ergülen ve Yavuz Özdem'in katılımıyla anılırken Şair ve Yayıncı Enver Ercan da kızı Özge Ercan, Mustafa Köz ve Mehmet Erte'nin konuşmacı olacağı oturumda anılacak. Ayrıca gelenekselleşen onur konuğu oturumu bu yıl 'Metin Cengiz Şiiri' adıyla gerçekleşecek ve bu oturumda da Haydar Ergülen, Jaime Rosa, Marius Chelariu, Duygu Kankaytsın ve Neil Dohetry konuşacak. Sivas katliamında yitirdiğimiz canlar da şiir buluşmasında 'Sivas Yangını 25 Yaşında' başlığı altında anılacak. Bu anmada; Hidayet Karakuş, Mahmut Temizyürek, Metin Cengiz, Yavuz Özdem söz alacak. Odak ülke Finlandiya için de bu ülkeden gelen şairlerin katılımıyla 'Finlandiya Şiiri' oturumu yapılacak. Sanatçılar Mine Krause ve Dengin Ceyhan, Şiir Buluşması'nda müzik dinletileri gerçekleştirirken Finlandiyalı sanatçılar Aura Irene Kajaniemi ve Heta Kovanen, Kavramsız Şiir Performansı gerçekleştirecek. Şiir Buluşması'nda; şiir okumaları, müzik dinletileri, Yazılıkaya Anıtı ve Midas şehri gezisi ile Eskişehir'de yaşayan şairlerin katılımıyla gerçekleşecek Şiir Kürsüsü'nde şiir okumaları yapılacak. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da Tepebaşı Belediyesi Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerçekleştirilecek. Hidayet Karakuş ve Haydar Ergülen'in konuşmacı olacağı, 5 Mayıs saat 10.00'daki etkinliği Medine Sivri yönetecek."
KATILACAK ŞAİRLER
Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'na yurt dışından ve Türkiye'den katılacak şairler şunlar:
Bruno Cany (Fransa), Fernando Cabrita (Portekiz), Sunandan Roy Chowdhury (Hindistan) Jaime B. Rose (İspanya), Javid Mohammadi (İran), Michael Augustin (Almanya), Ruhsan İskifoğlu (Kıbrıs), Marius Chelariu (Romanya), Raise E. Marjamaki (Finlandiya), Olli-Pekka Tennila (Finlandiya), Aura Irene Kajaniemi (Finlandiya), Heta Kovanen (Finlandiya), Reetta E. Pekkanen (Finlandiya). Metin Cengiz, Haydar Ergülen, Mustafa Köz, Cafer Yıldırım, Duygu Kankaytsın, Fatmanur Türk, Fuat Çiftçi, Gizem Pınar Karaboğa, Hidayet Karakuş, İlker Şaguj, Mahmut Temizyürek, Liman Mehmetcihat, Mehmet Erte, Müesser Yeniay, Özlem Özgül Dündar, Riitta Cankoçak, Sevgi Vural, Yakup Kuyucu, Yavuz Özdem (Türkiye). Şiir Kürsüsü Şairleri: Musa Can Demiralay, Cengiz Ersöz, Emine Gürbüz, Hayri Saraç, Birtürk Özkavak, Hüseyin Sönmez ve Faruk Uğur.

FOTOĞRAFLI

8'inci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 3 Mayıs'ta başlıyor8'inci Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, 3 Mayıs'ta başlıyor

Tarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyorTarih verildi! 81 ilde yağmur bekleniyor
'Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir''Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir'
İstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyorİstanbul'da çok sayıda kişi gözaltına alınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.