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9 astsubay FETÖ’den gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir’de 9 astsubay gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 astsubayın gözaltına alınması talimatına istinaden Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir’de 9 astsubay gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 astsubayın gözaltına alınması talimatına istinaden Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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