9 ayrı suçtan 17 yıl cezası olan şahıs, sanayi sitesinde yakalandı

Manavgat, Adana ve Antalya’da hakkında 9 ayrı suçtan 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.Ö., Manavgat Sanayi Sitesi’nde yakalandı.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve silahla yağma gibi suçların da aralarında bulunduğu birçok suçtan aranan O.Ö.’yü Manavgat Sanayi Sitesi’nde yakaladı.
O.Ö.’nün Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 2 adet yakalama emri ile 4 yıl 2 ay hapis cezası, Antalya Ağır Ceza İlamat Masasınca "Birden fazla kişi ile geceleyin silahla yağma" suçundan 1 adet yakalama emri ve 12 yıl 6 ay hapis cezası ile Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca nitelikli yağmanın da aralarında bulunduğu 9 ayrı suçtan 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen O.Ö. tutuklanarak Alanya L tipi Cezaevi’ne teslim edildi.
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum