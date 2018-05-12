İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN dört bir tarafından farklı kültürleri Beyoğlu’nda buluşturan “9. Beyoğlu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Festivali” başladı. Taksim Meydanı’nda düzenlenen festivalin açılışını gerçekleştiren Başkan Demircan, “Beyoğlu bir kervansaray. Onun için farklı diller, farklı dinler ve farklı kültürler var. Zaten gücümüz de buradan geliyor.” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 9. Beyoğlu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Festivali başladı. Taksim Meydanı’nda düzenlenen festivalin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Brezilya’nın ünlü sanatçılarından Kleiton ile Kledirand Vitor Ramil’in katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunduğu açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Brezilya Başkonsolosu Paulo Roberto Franca ve Fas Başkonsolosu Mhammed Ifriquine’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

BİZİM ÜLKEMİZİN TAMAMI BİR KERVANSARAYDIR

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nun bir kervansaray olduğunu belirterek “Beyoğlu bir kervansaray. Aslında bizim ülkemizin tamamı bir kervansaray. Onun için farklı diller, farklı dinler ve farklı kültürler var. Tarihin bütün dönemlerinde burada her medeniyet var olmuştur. Her medeniyet burada var olmaya çalışmıştır. Çünkü burası dünyanın köprüsü. Bu topraklar herkesin aşk ile baktığı, sahip olmak istediği, etkin olmak istediği topraklardır. Zaten gücümüz de buradan geliyor.” dedi.