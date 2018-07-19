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9 bıçak darbesiyle annesini öldüren sanık, hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 13:30 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde annesi Nazlı Uyanık'ı (44) 9 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra yaşadığı Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan Uyanık'ın (22) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

9 bıçak darbesiyle annesini öldüren sanık, hakim karşısında

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde annesi Nazlı Uyanık'ı (44) 9 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra yaşadığı Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan Uyanık'ın (22) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. İddianamede, suça azmettirici olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eşi Paşahan Uyanık'ın olaydan bir süre önce, çocuklarıyla birlikte Devrek'te polise giderek Nazlı Uyanık için kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, 9 Ekim 2017'de Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis'te eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşen, ardından İstanbul ve son olarak Devrek'e kaçan Nazlı Uyanık, olaydan 2 gün önce taşındığı evde, izini bulan oğlu Özkan Uyanık tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürüldü. Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan Uyanık ve kardeşi Sertan Uyanık tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili sürdürülen soruşturmanın ardından Özkan Uyanık hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, kardeşi Sertan Uyanık hakkında ise suça yardım etme suçlarından dava açtı. Suça azmettirdiği iddiasıyla ifadesi alınıp serbest bırakılan Nazlı Uyanık'ın eşi Paşahan Uyanık hakkında da 'suça azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla dava açıldı.
POLİSE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞLAR
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tanık olarak ifade veren ölen Nazlı Uyanık'ın kardeşi A.G., ablasının 27 yıldır evli olduğu Paşahan Uyanık ile Bitlis'te yaşadıklarını ve evliliğinin başından itibaren hep şiddet gördüğünü anlattı. Bununla ilgili adli mercilere birçok şikayetin olduğunu ifade eden A.G., ablasının kadın sığınma evine gittiğini ve ardından öldürme kararının aile meclisinde alındığını ve çocukların annelerini öldürmekle görevlendirildiği yönünde ifade verdi. Bunun üzerine telefon kayıtlarını da inceleyen savcılık, olayın ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Nazlı Uyanık'ın eşi Paşahan Uyanık hakkında da 'suça azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep etti. Savcı, ayrıca, Paşahan Uyanık'ın olay tarihinden bir süre önce Devrek'te olduğunu öğrendiği Nazlı Uyanık'ı oğullarıyla aradığını, ulaşamayınca da polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğunu iddianameye ekledi. Ardından baba ve oğullarının Bitlis'e döndükleri, Paşahan Uyanık'ın bir süre sonra Özkan Uyanık ve Sertan Uyanık'ın annelerini öldürme düşüncelerini destekleyip onları Bitlis'ten Devrek'e gönderdiği belirtildi.
CİNAYETİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI
Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklar Özkan ve Sertan Uyanık kardeşler hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanık babaları Paşahan Uyanık ise duruşmaya katılmadı. Özkan Uyanık, annesini bulmak için kardeşi Sertan ile Devrek'e geldiklerini ve araştırmaya başladıklarını söyledi. Devrek'te dolaşırken annesiyle birlikte yaşadığını bildikleri M.S.'yi takip etmeye başladıklarını anlatan Özkan Uyanık, şöyle dedi:
"Kardeşim Sertan ile beraber takip ettik. Bir eve girdi. Kapıyı M.S. açtı. Herhalde beni tanıdığından dolayı kapıyı hemen açması ile geri iteklemeye başladı. Ben yine de kapıyı itekleyerek içeriye girmeyi başardım. İçerde M.S., annem Nazlı Uyanık, bir de bir bayan, bir de başka bir erkek vardı. Bunun üzerine çok sinirlendim. O anda M.S. yerde bulunan fırçayı kaldırmaya çalıştı, ben de bunun üzerine üzerimde bulunan bıçağı çıkarttım. O da bunun üzerine geri çekildi. Tam bu sırada kardeşim Sertan içeri girdi. Ben annem ve M.S.'yi bir odaya soktum. Anneme 'Niçin böyle yapıyorsun? Bize yalan söylüyorsun' dedim. Annem de bunun üzerine M.S.'ye 'Polis çağır' dedi. O sırada annem öyle söyleyince salonun yanındaki odada bir hortum vardı. O hortumu aldım. Tam o sırada kardeşim hortumu elimden almaya çalıştı. Ben kardeşime bağırarak 'Bırak' dedim. O da korkması üzerine hortumu bıraktı. Hortumu o sırada annemin boynuna doladım. Bir dakika boyunca sıktım. Ardından elimde bulunan bıçağı alıp sağ bel yan tarafına doğru 4-5 kez bıçağı soktum. Sonra kaçtım. Olay nedeniyle çok pişmanım. Sonuçta öldürdüğüm kişi öz annemdir. Beni doğurup büyütmüştür. Böyle olmasını istemezdim, adaletinize sığınıyorum."
Sertan Uyanık ise ağabeyini engellemeye çalıştıysa da başarılı olmadığını söyledi. Ağabeyinin hortumla annesinin boğazını sıktıktan sonra korkarak dışarı çıktığını söyleyen Sertan Uyanık, "Aşağıda ağabeyimi bekledim. Gelince kendisine ne olduğunu sordum. Ağabeyim bana annemizi bıçakladığını söyledi. Benim olayla bir ilgim yoktur. Daha önce de annem evden kaçmıştı. Sonra geri gelmişti. Tekrar geri getirebiliriz diye düşündük. Ancak annem bizimle gelmek istemedi. Sonunda böyle bir olay meydana geldi" dedi.
Mahkeme heyeti, Sertan Uyanık'ın toplanan deliller ve üzerine atılı suçun değişme ihtimaline karşı tahliyesine karar verdi. Duruşma, Paşahan Uyanık'ın ifadesinin alınması için Bitlis'e yazı yazılmasına karar verilerek ertelendi.

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9 bıçak darbesiyle annesini öldüren sanık, hakim karşısında9 bıçak darbesiyle annesini öldüren sanık, hakim karşısında9 bıçak darbesiyle annesini öldüren sanık, hakim karşısında9 bıçak darbesiyle annesini öldüren sanık, hakim karşısında

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