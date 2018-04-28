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9 gündür kayıp çiftçi ölü bulundu, eşi gözyaşı döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Durmuş Sağ'ın, devrilen traktörünün altında cesedi bulundu.

9 gündür kayıp çiftçi ölü bulundu, eşi gözyaşı döktü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 9 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Durmuş Sağ'ın, devrilen traktörünün altında cesedi bulundu.
Bozköy Mahallesi'ndeki evinden, geçen 19 Nisan Perşembe günü akşam saatlerinde, pulluğu tamir ettireceği söyleyerek kendisine ait 09 TC 446 plakalı traktörle ayrılan Durmuş Sağ'dan (52), bir daha haber alınamadı. Eşi Şadiye Sağ'ın (49) jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasıyla arama çalışması başlatıldı. Günlerdir aranan Durmuş Sağ'ın cesedi, bugün saat 12.00 sıralarında, 21 yıl önce sattığı bahçesinin yanında engebeli arazide devrilen traktörün altında bulundu.
Acı haberi alıp kaza yerine gelen eşi Şadiye Sağ, gözyaşlarına hakim olamadı. Sağ, "Seni daha önce traktör kazasında kurtarmıştım. Şimdi kurtaramadım, beni affet. Bırakın traktör orada kalsın" diye feryat etti.
Sağ'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Durmuş Sağ'ın, traktörün devrildiği Kum Deresi mevkiindeki arazisini 1997 yılında ihtiyacı olduğu için satmak zorunda kaldığı, eski tarlasına bakmak için zaman zaman bölgeye gittiği ifade edildi.

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9 gündür kayıp çiftçi ölü bulundu, eşi gözyaşı döktü9 gündür kayıp çiftçi ölü bulundu, eşi gözyaşı döktü9 gündür kayıp çiftçi ölü bulundu, eşi gözyaşı döktü9 gündür kayıp çiftçi ölü bulundu, eşi gözyaşı döktü

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