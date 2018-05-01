9 ilde, 10 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta yürütülen FETÖ/PDY'nin hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında, 9 ilde, 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen örgütün 'mahrem hakim/savcılık sınavlarına hazırlık çalışma evleri' soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kayseri, Mardin, Kahramanmaraş, Samsun, Malatya, Kırıkkale ve Çorum'da 1 eski teğmen, meslekten ihraç edilen 3 hakim, 5 avukat ve 1 araştırma görevlisinden oluşan toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

