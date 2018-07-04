9 köy, kayıp Salih'i arıyor (2)

PERVARİ'DE 3 GÜNDÜR KAYIP SALİH BULUNDU

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanlık ve dağlık alanda kaybolan zihinsel engelli Salih Oral'dan (15) müjdeli haber geldi.

Salih, köye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda kayalar arasında köylüler tarafından bulundu. Aç, sussuz ve bitkin haldeki Salih için köylüler jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, buradaki ilk müdahaleden sonra Salih Oral'ı, Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Salih'in gerekli tedavileri yapıldıktan sonra ailesine teslim edileceği belirtildi.



