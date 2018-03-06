9 şehit verilen Keltepe'deki telsiz konuşmasını anlattı (2)

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nda 9 askerin şehit olduğu çatışmada yaralandıktan sonra memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelen Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, çatışma sırasında Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, 'Komutanım jetler tepenin yamacını vursun. Gerekirse biz burada şehit oluruz ama o hainler de burada gebersin' sözlerini söylediği telsiz konuşmasını anlattı. TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nda, geçen 1 Mart'ta Raco beldesindeki Keltepe'de çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu. Çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir'in (24) de tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 9'a yükseldi. Çatışmada yaralanan 12 askerden Jandarma Komando Astsubay Üstçavuş Uğur Günaydın, Hatay Devlet Hastanesi'nde tamamlanan tedavisinin ardından memleketi Ereğli ilçesine bağlı Süleymanbeyler Köyü'ndeki babaevine geldi. Uğur Günaydın'ı, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Hüsnü Yağız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ziyaret etti. Çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un, çatışmadan hemen önce yaptığı telsiz konuşmasını anlatan Günaydın, şunları söyledi: "Telsiz bende olduğu için her şeyi duyabiliyordum. Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 'Komutanım jetler tepenin yamacını vursun. Biz burada emniyetimizi aldık. Gerekirse biz burada şehit oluruz ama o hainler de burada gebersin' dedi. O öyle deyince zaten çok duygulandık. Daha da çok hırs geldi, daha da çok saldırma hırsı geldi. Tanklarımız, obüs ve jetlerimiz aynı zamanda atış yapıyordu" dedi.
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