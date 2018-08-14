9 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kendini vurdu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)- ADAPAZARI'nda, 9 yaşındaki M.Ç. tabanca ile oynarken tetiğe dokununca kendini vurdu. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. evde bir yakınına ait tabanca ile oynadığı sırada tetiğe dokununca silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun küçük çocuğun kasığına isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuğun yakınları durumu 112 Acil'e bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!
NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması
Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar
Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum