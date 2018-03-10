9 yaşındaki çocuk tüfekle 6 yaşındaki kardeşini vurdu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde av tüfeği ile oynayan 9 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki kardeşini yaraladı.
Olay, Karacasu ilçesine bağlı Yaykın Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; dayısına ait evin avlusunda tek kırma av tüfeği ile oynadığı öğrenilen Fatih B. (38) ile Hatice B. (36) çiftinin çocukları Y.B (9) tüfekle oynadığı esnada kaza ile kız kardeşi Z.B’yi (6) sol bacağından yaraladı. Yerden seken saçmaların 5-6 tanesinin minik çocuğun bacağına isabet ettiği öğrenildi. Z.B’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken müşahede altında tutulduğu Nazilli Devlet Hastanesinden Adnan Menderes Üniversitesinde kontrol amaçlı götürüldü. İncelenmek üzere tüfeğe el konurken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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