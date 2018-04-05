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9 yaşındaki Emine, okul bahçesinde servisin altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 18:54 | Son Güncelleme

BARTIN'da, okul bahçesinde manevra yapan servis aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi Emine Çetinbal (9) yaşamını yitirdi.

9 yaşındaki Emine, okul bahçesinde servisin altında can verdi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, okul bahçesinde manevra yapan servis aracının altında kalan özel eğitim sınıfı öğrencisi Emine Çetinbal (9) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sipahiler Şehit Gürdal Çakır İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Okulda taşımalı sistemle eğitim gören öğrencileri almaya gelen Mustafa Baltacı (38 yönetimindeki 74 M 0085 plakalı servis minibüsü, bahçeye girdi. Minibüs manevra yaptığı sırada bahçede oyun oynayan ve okulun 1'inci sınıfında özel eğitim gören Emine Çetinbal'a çarptı. Kazayı gören okul yöneticileri 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öğrencinin cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emine Çetinbal'ın öğretmenleri ve sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Kazanın ardından servis aracı sürücüsü Mustafa Baltacı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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9 yaşındaki Emine, okul bahçesinde servisin altında can verdi9 yaşındaki Emine, okul bahçesinde servisin altında can verdi9 yaşındaki Emine, okul bahçesinde servisin altında can verdi

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