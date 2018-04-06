9 yaşındaki engelli öğrencinin ölümüne sebep olan servis şoförü tutuklandı

Bartın’da okul bahçesinde 9 yaşındaki Emine Çetinbal’a çarparak ölümüne sebep olan servis şoförü Mustafa Baltacı tutuklandı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığınca yakalanarak gözaltına alınan servis şoförü Mustafa Baltacı’nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İfadesi alınan servis şoförü, Bartın Adliyesi’ne sevk edildi. "Taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla savcılığa sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Küçük kızın yakınları sürücünün olay sırasında cep telefonu ile görüştüğünü iddia ettiler. Aile, ilgililer hakkında şikayetçi olacaklarını eklediler.
Olay
Öte yandan, okulda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan 74 M 0085 plakalı minibüsün sürücüsü Mustafa Baltacı, okul bahçesinde 9 yaşındaki engelli öğrenci Emine Çetinbal’a çarptı. Ağır yaralanan küçük kız kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
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