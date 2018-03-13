9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

Yahyalı ilçesindeki olay, ilkokul öğretmeninin öğrencisinin durumundan şüphelenerek rehberlik servisine başvurmasıyla ortaya çıktı. A.İ., babasının cinsel istismarına uğradığını söyleyince durum polise bildirildi. Polis, özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan 21 yıllık evli, 2 çocuk babası Oğuz İ. 'yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardı. (DHA)
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