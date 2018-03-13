HABER

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 22:03 | Son Güncelleme

Kayseri'de temizlik işçisi Oğuz. İ. (42), üçüncü sınıf öğrencisi kızı A.İ.'ye (9) cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

9 yaşındaki kızını taciz eden babaya linç girişimi

Yahyalı ilçesindeki olay, ilkokul öğretmeninin öğrencisinin durumundan şüphelenerek rehberlik servisine başvurmasıyla ortaya çıktı. A.İ., babasının cinsel istismarına uğradığını söyleyince durum polise bildirildi. Polis, özel bir şirkette temizlik görevlisi olarak çalışan 21 yıllık evli, 2 çocuk babası Oğuz İ. 'yi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliyeden cezaevine götürülürken, bir grup ilçe sakininin linç girişiminde bulunduğu Oğuz İ.'yi polis güçlükle kurtardı. (DHA)

Vahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüVahşet! Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdü
Kaçırdıkları gence dehşeti yaşattılar! Önce fidye ardından istismar...Kaçırdıkları gence dehşeti yaşattılar! Önce fidye ardından istismar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kız taciz baba Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu tür haberlerin doğruluğuna inanasım gelmiyor sanki maksatlı gibi,bir baba böyle yapamaz,akli dengesi bozuk olması lazım. Çok korkunç bi şey. Artık çok sevimli bulduğumuz bir yakınımızın çocuğuna : çok sevimli çok tatlısın dediğimiz zaman çocuğun yüzü sertleşiyor,ağlamaya başlıyor,anneler size yaklaşan biri olursa bağırın ağlayın diye öğütlüyorlar,bir kaç sene sonra da asla dokunup başını okşayamayacaksınız, perdenin arkasında gelişen acı gerçekleri görmüyorsunuz,bu tür haberler derhal kesilmelidir,korku sardı hepimizi. yeter artık.
OHA OHA...ÇILDIRDIDILAR...NE OLACAK APTAL İNSANLAR ÇIKIP VAAZLAR VEREREK BUNLAR GİBİ CAHİL ÇİBİLİYETSİZLERDE İNANARAK SAPIKLIK YAPARLAR....DURMAK YOK YOLA DEVAMTÜRKİYEM.....
kıyamet kopacak artık böyle pislikler çoğaldı
bunlarin yaninda lut kavmi cennetlik oldu
Diğer Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: “Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattık”

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu: “Gıda zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlattık”

Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

Üniversiteli genç kızın çantasını gasp etti, tutuklandı

Samsun’da liseli genç intihar etti

Samsun’da liseli genç intihar etti

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

Sokak ortasında korkunç görüntüler! Genç kıza dehşeti yaşattı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.