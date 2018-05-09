HABER

9 yaşındaki oğlunu dövdüğü iddiasıyla müdürden şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 11:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'teki bir ilkokulun müdürü M.Ç., iddiaya göre, gürültü yaptıkları gerekçesiyle girdiği sınıfta ayakta bulunduğu için yanaklarını sıkıp tokatladığı 3'üncü sınıf öğrencisi Eren B.'nin (9) yüzünde kızarık ve morluklar oluştu.

9 yaşındaki oğlunu dövdüğü iddiasıyla müdürden şikayetçi oldu

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'teki bir ilkokulun müdürü M.Ç., iddiaya göre, gürültü yaptıkları gerekçesiyle girdiği sınıfta ayakta bulunduğu için yanaklarını sıkıp tokatladığı 3'üncü sınıf öğrencisi Eren B.'nin (9) yüzünde kızarık ve morluklar oluştu. Öğrencinin babası Mustafa B., okul müdüründen şikayetçi oldu.
Olay, Beydilli Mahallesi'nde bulunan Barbaros İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 3/A sınıfının öğretmeni Y.O., sınıftan ayrılırken başkan yardımcısı olan Eren B.'ye gürültü yapanların ismini tahtaya yazmasını istedi. Eren B., gürültü yapan arkadaşlarının isimlerini tahtaya yazdığı sırada sınıfa giren okul müdürü M.Ç., ayakta bulunan Eren'in yanaklarını sıkıp tokatladı. Eve gittiğinde oğlunun yüzündeki kızarık ve morlukları fark eden Filiz B., tekstil işçisi eşi Mustafa B.'yi arayarak haber verdi. Eve gelen Mustafa B., oğlunu doktora götürüp sağlık raporu aldıktan sonra 25 Aralık Polis Merkezi'ne giderek okul müdürü M.Ç. hakkında şikayetçi oldu.
Okul Müdürü M.Ç.'nin oğlunu dövmesine tepki gösteren Mustafa Bakır, "Sınıf öğretmeni 5 dakika sonra geleceğini söyleyip oğlumdan yaramazlık yapanların isimlerini tahtaya yazmasını istiyor. Sonra okul müdürü gürültü nedeniyle girdiği sınıfta ayakta bulunan oğlumun yanaklarını sıkıp darp ediyor. Beni müdürle görüştürmediler. Ben kavga etmeye gelmedim. Oğluma sağlık raporu aldık ve karakola gidip şikayetçi olduk. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Benim oğluma oldu ama diğer öğrencilere olmasın" dedi.
Öğretmeni Y. O.'nun 5 dakika sonra sınıfa geleceğini söyleyip kendisinden gürültü yapanların isimlerini tahtaya yazmasını istediğini anlatan Eren B. ise, "Müdür çenemi tutup vurdu. Yanaklarıma vurdu, başka yerime vurmadı. Eve geldiğimde annem yüzüme ne olduğumu sordu. Ben de anlattım."
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen Okul Müdürü M.Ç. de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

FOTOĞRAFLI

9 yaşındaki oğlunu dövdüğü iddiasıyla müdürden şikayetçi oldu9 yaşındaki oğlunu dövdüğü iddiasıyla müdürden şikayetçi oldu9 yaşındaki oğlunu dövdüğü iddiasıyla müdürden şikayetçi oldu9 yaşındaki oğlunu dövdüğü iddiasıyla müdürden şikayetçi oldu

İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktıİYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
Fuhuş rezaleti! Bu halde basıldıFuhuş rezaleti! Bu halde basıldı
Erdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyorErdoğan ve her seçim öncesi o kelime! Sosyal medya bunu konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi ve Gönül öldü mü? Zara diziden ayrıldı mı?

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Evde çıplak dolaşan çifti şaşırtan not

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

Cübbeli'nin sözleri kafa karıştırdı: Bunlar dururken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.