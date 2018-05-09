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9 yaşındaki oğlunu dövdüğü iddiasıyla müdürden şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 13:55 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'teki bir ilkokulun müdürü M.Ç., iddiaya göre, gürültü yaptıkları gerekçesiyle girdiği sınıfta ayakta bulunduğu için yanaklarını sıkıp tokatladığı 3'üncü sınıf öğrencisi Eren B.'nin (9) yüzünde kızarık ve morluklar oluştu.

Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'teki bir ilkokulun müdürü M.Ç., iddiaya göre, gürültü yaptıkları gerekçesiyle girdiği sınıfta ayakta bulunduğu için yanaklarını sıkıp tokatladığı 3'üncü sınıf öğrencisi Eren B.'nin (9) yüzünde kızarık ve morluklar oluştu. Öğrencinin babası Mustafa B., okul müdüründen şikayetçi oldu. Olay, Beydilli Mahallesi'nde bulunan Barbaros İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 3/A sınıfının öğretmeni Y.O., sınıftan ayrılırken başkan yardımcısı olan Eren B.'ye gürültü yapanların ismini tahtaya yazmasını istedi. Eren B., gürültü yapan arkadaşlarının isimlerini tahtaya yazdığı sırada sınıfa giren okul müdürü M.Ç., ayakta bulunan Eren'in yanaklarını sıkıp tokatladı. Eve gittiğinde oğlunun yüzündeki kızarık ve morlukları fark eden Filiz B., tekstil işçisi eşi Mustafa B.'yi arayarak haber verdi. Eve gelen Mustafa B., oğlunu doktora götürüp sağlık raporu aldıktan sonra 25 Aralık Polis Merkezi'ne giderek okul müdürü M.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Okul Müdürü M.Ç.'nin oğlunu dövmesine tepki gösteren Mustafa Bakır, "Sınıf öğretmeni 5 dakika sonra geleceğini söyleyip oğlumdan yaramazlık yapanların isimlerini tahtaya yazmasını istiyor. Sonra okul müdürü gürültü nedeniyle girdiği sınıfta ayakta bulunan oğlumun yanaklarını sıkıp darp ediyor. Beni müdürle görüştürmediler. Ben kavga etmeye gelmedim. Oğluma sağlık raporu aldık ve karakola gidip şikayetçi olduk. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Benim oğluma oldu ama diğer öğrencilere olmasın" dedi. Öğretmeni Y. O.'nun 5 dakika sonra sınıfa geleceğini söyleyip kendisinden gürültü yapanların isimlerini tahtaya yazmasını istediğini anlatan Eren B. ise, "Müdür çenemi tutup vurdu. Yanaklarıma vurdu, başka yerime vurmadı. Eve geldiğimde annem yüzüme ne olduğumu sordu. Ben de anlattım." Öğrencisini dövdüğü iddia edilen Okul Müdürü M.Ç. de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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