9 yıl önceki cinayetin hükümlüsü yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 9 yıl önce Mustafa Töre'yi öldürmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet B., Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin yaptığı araştırmada, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 9 yıl önce Mustafa Töre'yi öldürmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Ahmet B.'nin, kentte inşaatlarda işçi olarak çalıştığı belirlendi. Ekipler, Ahmet B.'yi kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Ahmet B.'nin işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.