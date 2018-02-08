Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!

Kayseri’de 2005 yılında Huriye Arısoy Karaman'ı (23) bıçaklayıp, yaralı halde su kuyusuna atıp ölüme terk ettikleri iddia edilen ve 9 yıl sonra aydınlatılan cinayetin sanıklarından Hakan Deli’ye (29), 2015’te verilen 10 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu. Sanık Deli, yeniden yargılandığı yerel mahkemece bu kez 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet sanığı genç kadının eşi Metin Karaman ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

2005 yılında 23 yaşındaki olan Huriye Arısoy, Adana’daki evinden kaçarak, Kayseri’ye geldi. Burada önce fuhuşa aracılık eden R.T.’nin eline düştü. Daha sonra Metin Karaman’la tanışarak evlendi. Metin Karaman, iddiaya göre fuhuş yapmak istemeyen genç kadını tehdit ve dayak zoruyla erkeklere pazarlamaya başladı. Adana'daki ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kadın, eşinin yanından 3 kez kaçtı. Ancak her seferinde Metin Karaman, Huriye Arısoy Karaman'ı bulup, zorla Kayseri’ye getirerek, erkeklere pazarlamaya devam etti.

12 Eylül 2005 tarihinde, Yılanlıdağ eteklerindeki Kazım Karabekir Mahallesi Sur Sokak Akkaya Bağları yakınlarında oturan Metin Karaman, fuhuş yapmak istemeyen eşini, arkadaşı Hakan Deli ile birlikte evin 400 metre uzağındaki 10 metre derinliğindeki su kuyusunun yanına götürüp, 3 bıçak darbesiyle yaraladı. Metin Karaman, daha sonra Hakan Deli’nin yardımıyla kanlar içindeki Huriye Arısoy Karaman'ı kuyuya atıp, kapağını üzerine kapattı.