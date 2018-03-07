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940 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 19:15 | Son Güncelleme

1 KİLO 200 GRAM DAHA BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ Samsun'da toplam 940 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Oğuzhan Koyun'la ilgili soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Anadolu Mahallesi'nde bir arazide yaptığı aramada 1 kilo 200 gram daha bonzai ele geçirdi.

940 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı (2)

1 KİLO 200 GRAM DAHA BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
Samsun'da toplam 940 gram bonzai ile yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Oğuzhan Koyun'la ilgili soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Anadolu Mahallesi'nde bir arazide yaptığı aramada 1 kilo 200 gram daha bonzai ele geçirdi. Operasyon kapsamında toplam 2 kilo 140 gram bonzai ele geçirilmiş oldu.

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940 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı (2)940 gram bonzai ile yakalanan şüpheli tutuklandı (2)

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