96 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesindeki özel yurtta kalan 96 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedaviye alındı.
Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi'nde meydana geldi. Yurtta yatılı kalan öğrenciler iddiaya göre dün akşam yemeğinden sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gitti. Kısa sürede 96 öğrenci aynı şikayetle 19 Mayıs ve Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrencileri İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yediği yiyeceklerden numune alarak soruşturma başlattı.
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