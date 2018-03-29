Samsun’da 98 yaşındaki kadın, 7 kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin balkonuna çıkan 98 yaşındaki Zekiye Güven, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 7. kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni, ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.