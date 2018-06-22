A400m Atlas uçağının 6'ncısı Kayseri'de

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ilki 12 Mayıs 2014 yılından katılan A400M Atlas uçağının 6'ncısı, üs personeli ve ailelerin katılımı ile envantere girdi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada A400M ATLAS stratejik nakliye uçağı projesi programı 1985 yılında başlatıldığı, Türkiye'nin buna katılımının 1988 yılında gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi :
"Projeye Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya ve Türkiye iştirak etmektedir. Proje kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 10 adet tedarik edilmesi planlanmıştır. A400M ATLAS uçağının envantere girişi ile birlikte tek seferde daha ağır veya daha hacimli malzemeler taşınabileceği gibi daha önce hava yolu ile taşınamayan silah sistemleri ve araçlar da bir yerden başka bir yere intikal ettirilebilmektedir. A400M ATLAS stratejik ulaştırma uçağı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının sürat, menzil ve ağırlık olarak taşıma kapasitesi iki katına çıkmıştır. A400M sahip olduğu birçok yeni kabiliyet ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın her yerinde harekât yapabilme özelliğine sahip olmasını sağlamaktadır."
FOTOĞRAFLI
Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı
Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama
Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı
Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
'Türkiye'nin Maldivleri' 500 bin turist bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum