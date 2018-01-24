ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

Kaliforniya Valisi adına San Diego Denetleme Kurulu Müdürü Kristin Gaspar, San Diego Meclis Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kenan Pala'nın bir yıl önce kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü 'Kids4 Community' (Topluluk için Çocuklar) derneği ile evsizler ve kimsesizler için sürekli çalışmalar gerçekleştirdiğini, bir yıl boyunca izledikleri öğrenci gençlerin bu tutumlarını bir bildiri yayımlayarak ABD'de duyurduklarını bildirdi.

Gaspar, Kaliforniya Valisi'nin oluruyla San Diego'da bu yıl 23 Ocak'ın 'Kenan Pala Günü' olarak ilan edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kenan Pala'nın önderliğinde genç öğrencilerin kurduğu dernekle, şehrimizde evsiz ve yurtsuzlar için önemli, faydalı çalışmalar yürütüyorlar. Kenan, bu genç yaşında hepimize örnek olacak işlere imza attı. Kenan ile şehirde yaşayanlar olarak gurur duyuyoruz. Geçen yıl 8 binden fazla yiyecek içecek, sabun, şampuan, ıslak mendil paketlerinin bulunduğu paketler toplandı, hazırlandı. Bunlar ABD'deki birçok evsiz kuruma bağışlandı. Evsizler için San Diego'da 3 bin öğlen yemeği verildi. 500'den fazla ailenin giyim, okul ve yaşam masrafları karşılandı. Yeni yıl zamanında 2 binden fazla çocuğa hediye bağışı yapıldı. Bağış ve etkinliklerin tamamı 2 binden fazla gönüllüden toplanan yardım ve bağışlarla gerçekleşti. Kenan ve arkadaşlarının yaptığı bu iyiliklere inanan insanlar onlara destek vererek yardımcı oldular. Kenan Pala'nın ileriki yaşlarında toplumumuza daha önemli hizmet ve katkılarda bulunacağına inanıyoruz."