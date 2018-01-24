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ABD, 13 yaşındaki Türk'ü konuşuyor

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 15:08 | Son Güncelleme 5 saat önce

ABD'deki San Diego Francis Parker Ortaokulu'nun 8. sınıf öğrencisi Kenan Pala'nın (13) evsiz ve yurtsuzlar için yaptığı çalışmalar nedeniyle, kentte bu yıl 23 Ocak, 'Kenan Pala Günü' ilan edildi.

Kaliforniya Valisi adına San Diego Denetleme Kurulu Müdürü Kristin Gaspar, San Diego Meclis Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kenan Pala'nın bir yıl önce kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü 'Kids4 Community' (Topluluk için Çocuklar) derneği ile evsizler ve kimsesizler için sürekli çalışmalar gerçekleştirdiğini, bir yıl boyunca izledikleri öğrenci gençlerin bu tutumlarını bir bildiri yayımlayarak ABD'de duyurduklarını bildirdi.

Gaspar, Kaliforniya Valisi'nin oluruyla San Diego'da bu yıl 23 Ocak'ın 'Kenan Pala Günü' olarak ilan edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Kenan Pala'nın önderliğinde genç öğrencilerin kurduğu dernekle, şehrimizde evsiz ve yurtsuzlar için önemli, faydalı çalışmalar yürütüyorlar. Kenan, bu genç yaşında hepimize örnek olacak işlere imza attı. Kenan ile şehirde yaşayanlar olarak gurur duyuyoruz. Geçen yıl 8 binden fazla yiyecek içecek, sabun, şampuan, ıslak mendil paketlerinin bulunduğu paketler toplandı, hazırlandı. Bunlar ABD'deki birçok evsiz kuruma bağışlandı. Evsizler için San Diego'da 3 bin öğlen yemeği verildi. 500'den fazla ailenin giyim, okul ve yaşam masrafları karşılandı. Yeni yıl zamanında 2 binden fazla çocuğa hediye bağışı yapıldı. Bağış ve etkinliklerin tamamı 2 binden fazla gönüllüden toplanan yardım ve bağışlarla gerçekleşti. Kenan ve arkadaşlarının yaptığı bu iyiliklere inanan insanlar onlara destek vererek yardımcı oldular. Kenan Pala'nın ileriki yaşlarında toplumumuza daha önemli hizmet ve katkılarda bulunacağına inanıyoruz."

Kenan Pala da törende beş dakika süren bir konuşma yaptı. Babası Serhat Pala, annesi Zeynep Ilgaz Pala ve kardeşi Arden Pala'nın arkadaşlarıyla sürdürdüğü çalışmalara önemli destek ve katkı verdiğini dile getiren Kenan Pala, şöyle dedi:

"Okul müdürüm Dan Lang, Kristin Gaspar ve Kaliforniya Valisi'ne teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ailem Türkiye'den San Diego'ya gelmiştir. Sevdiklerimizin yardımları olmasaydı buralara ailecek gelemezdik. Bu nedenle insanlara yardım yapmayı bir borç biliyorum. Yürümeye başladığımdan beri birileri için yardım topluyorum, yardım ediyorum. San Diego'da 3 milyon insan yaşıyor. Eğer herkes bir yardım yaparsa, her gün 3 milyon yardım sağlanmış olur. Hayatımız daha mutlu ve huzurlu geçer. San Diego'da yaşayan insanları yardım yapmaya davet ediyorum."

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Konuşmaların ardından Kristin Gaspar, Kenan Pala'ya 23 Ocak'ın San Diego'da 'Kenan Pala Günü' ilan edilmesine yönelik belge ile plaket verdi. Törende, Kenan Pala'nın babası Serhat Pala, annesi Zeynep Ilgaz Pala ile şehir meclisi üyeleri hazır bulundu.

Bu törenden önce CBS 8 kanalı, Kenan Pala ve yürüttüğü projelere yönelik 1 saatlik canlı yayın yaptı.

ÖDÜLÜNÜ REKORTMEN YÜZÜCÜNÜN ELİNDEN ALMIŞTI

Geçen yıl nisan ayında da yaptığı çalışmalardan dolayı ABD'de en iyi 10 genç gönüllüden biri seçilen Kenan Pala ödülünü Washinton'daki Andrew W.Mellon Auditoriumu'nda düzenlenen törenle Olimpiyat Şampiyonu, rekortmen yüzücü Michael Phelps'ten almıştı. Bu ödül karşılığı Kenan'ın başkanlığını yürüttüğü dernek 10 bin dolar ödül kazanmıştı. Kasım ayında ise Kenan Pala, San Diego kentinde 'Yılın Gönüllüsü' ödülünü kazandı. Ödülü, Topluluklar Hizmetleri Vakfı Başkanı Grey Angale, Kenan Pala'ya sundu.

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Kenan Pala iki yıl önce de okuduğu Francis Parker Okulu'ndaki spor salonunun 235 metrekarelik tabanını 10 öğrenci arkadaşıyla, 4 bin mısır gevreği ve yulaf ezmesi kutusuyla 4 saatte mozaik şeklinde kaplayarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştı. Geçmişte Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İzmirEmniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan İdris Pala ve eşi Sema Pala da torunları Kenan Pala'nın Guinness Dünya Rekoru heyecanında hazır bulunmak için İzmir'den San Diego'ya gitmişlerdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD kenan pala San Diego Francis Parker Ortaokulu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Almadan vermek huyu size örnek olsun ABD. Kapitalizminizi yıkması için henüz 15 yaşına gelmemiş bir çocuğumuzu gönderdik size.
Bill Gates in milyarlarca dolarlık mal varlığının çoook büyük bir kısmına kurduğu vakıfları yoluyla sosyal projelere harcadığını da biliyor musun ?
Zaten Türkiye olarak günlük 3,5 milyon mülteciye yemek veriyoruz.
hangi makineyi hacklemiş,hangi siteyi çökertmiş diye baktım ama bu sefer yanılttı beni milletimin insanı
NERDE DOĞUP BÜYÜDÜĞÜN HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL KANINDA TÜRK KANI VARSA YARDIM SEVER İNAÇLI OLURSUN,İHTİYACI OLANIN YANINDA DİNİ MESHEBİ NE OLURSA OLSUN BU BİZİM ÖZÜMÜZDE VAR,NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!!! Bİ GÜN GELİR TÜM DÜNYA BUNU GÖRÜR VE BİZİ ANLAR
dürüstlük paylaşım öğrenin kapitalizm denilen şeytan işi olaya inat..
hayret bi aktrol cikipta bi fetocu buradan kacti Abdye yerlesti diye...Hayretttt
İnsanlarımızı hep böyle iyi haberlerle görmek istiyoruz.
NERDE DOĞUP BÜYÜĞÜN HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL YARDIM SEVERLİK BİZİM KANIMIZDA VAR,TÜRKÜN KANINDA VAR YARDIM SEVERLİK,NE MUTLU TÜRKİM DİYENE!!!DİNİ MESHEBİ NE OLURSA OLSUN ELİMİZDEN GELEN İMKANLA YARDIM ETMEK İSTERİZ,YETERKİ İNSAN OLSUNLAR....
Aferin sana kenan
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