HABER

ABD Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı, 'Rakka'da drift yapan tankçı' çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:52 | Son Güncelleme

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 15'i Suriyeli 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ABD Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı, 'Rakka'da drift yapan tankçı' çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan 15'i Suriyeli 19 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmed K.'nin, sosyal medyada görüntüleri yayınlanan, Suriye'nin Rakka kentinde tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, sabah saatlerinde, bazı evlere baskın yaptı. Özel harekat, asayiş şube ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı operasyonlarda evlere, kapıların koçbaşı ile kırılmasıyla girildi. Operasyonlarda, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 15'si Suriyeli 19 kişi gözaltına alındı.
DEAŞ'IN 'DRİFT YAPAN TANKÇI'SI ÇIKTI
Emniyete getirilen Ahmed K.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde tankçısı olduğu belirtildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde Ahmet K.'nin, Rakka'da yol ortasında tankla drift yapan terörist olduğu ortaya çıktı. Ziyad Ö.'nün ise ülkesindeki iç savaştan önce Lazkiye'deki karakolda polis olarak görev yaptığı belirlendi. Ziyad Ö.'nün, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yakalandığını ve zorla savaştırıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

ABD Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı, 'Rakka'da drift yapan tankçı' çıktıABD Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı, 'Rakka'da drift yapan tankçı' çıktıABD Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı, 'Rakka'da drift yapan tankçı' çıktıABD Adana Konsolosluğu'na saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı, 'Rakka'da drift yapan tankçı' çıktı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İlginizi Çekebilir

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Okul önünde dehşet!

Okul önünde dehşet!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.