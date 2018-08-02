ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparrotti, İncirlik'te

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti, Adana'daki İncirlik Üssü'ne gelerek, incelemelerde bulundu.
Orgeneral Scaparrotti, sabah saatlerinde, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçakları ile Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü'ne uçakla geldi. ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde Türk ve ABD'li yetkililerle görüştü. İncirlik Üssü'nde incelemelerde bulunan Scaparrotti'nin, Adana'dan İzmir'e geçeceği belirtildi. Orgeneral Scaparrotti'nin Türkiye'deki görüşmelerinde, ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm haberi!
Taksim'in ortasında 'zombi' gibi krize girdi!
ABD hangi ülkelere yaptırım uyguluyor, ekonomileri nasıl etkiliyor?
ABD’nin yaptırım kararı için dış basın ne yazdı?
Bu köprü altından yapıldı!
Köpek gezdirmek için bu kıyafetle dışarı çıkınca...
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
Okuyucu Yorumları 0 yorum