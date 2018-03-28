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ABD Büyükelçiliği, İncirlik Üssü'nden ayrılma iddialarını yalanladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

ABD Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İncirlik Üssü'nden ayrılacakları iddialarını yalanladı.

ABD Büyükelçiliği, İncirlik Üssü'nden ayrılma iddialarını yalanladı

Yusuf BAŞTUĞ- Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ABD Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İncirlik Üssü'nden ayrılacakları iddialarını yalanladı.
ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın (CENTCOM) daha önce yaptığı açıklamayı, Türkçe ve İngilizce olarak Twitter'daki resmi hesabından duyuran ABD Büyükelçiliği, "CENTCOM - ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılmıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" mesajını paylaştı.
Öte yandan, ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da bulunduğu İncirlik Üssü'nde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarının yoğun biçimde iniş ve kalkış yaptığı görüldü. Terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyonda yer alan ve daha önce İncirlik Üssü'ne konuşlanan bazı Suudi Arabistan savaş uçaklarının da üsse iniş yaptığı gözlendi.

FOTOĞRAFLI

ABD Büyükelçiliği, İncirlik Üssü'nden ayrılma iddialarını yalanladıABD Büyükelçiliği, İncirlik Üssü'nden ayrılma iddialarını yalanladıABD Büyükelçiliği, İncirlik Üssü'nden ayrılma iddialarını yalanladıABD Büyükelçiliği, İncirlik Üssü'nden ayrılma iddialarını yalanladı

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