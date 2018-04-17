Suriye’ye geç saatlerde yapılan füze saldırısının ardından Pentagon’dan yapılan açıklamada, Suriye’nin Humus şehrinde ABD’nin askeri faaliyeti olmadığı açıklandı.

Suriye devlet televizyonunun, Suriye’nin Humus şehrindeki Şayrat hava üssüne Pazartesi gecesi geç saatlerde yapılan ikinci bir füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi açıklamasından sonra, Pentagon tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda bu bölgede ABD askeri faaliyeti olmadı” denildi.

Suriye’ye, yapılan füze saldırısının Şayrat Hava Üssü’nü hedef aldığı belirtilirken, nereden geldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Fırlatılan ve etkisiz hale getirilen füze sayısının ise 10 olduğu açıklandı.