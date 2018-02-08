ABD: “İdlib ve Doğu Guta’da artan şiddetten dolayı son derece endişeliyiz”

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta ve İdlib’te yaşanan şiddetten dolayı son derece endişe duyduklarını açıkladı.
Rus ve Suriye savaş uçaklarının bombalamaya devam ettiği, rejim muhalifi Suriyelilerin muhasara altında tutulduğu Şam yakınlarındaki Doğu Guta ve İdlib kırsalında dört gündür devam eden bombardımanda ölü sayısı 180’i geçti. ABD Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ABD, rejim ve Rus hava saldırıları nedeniyle tehdit altındaki Şam bölgesi Doğu Guta, İdlib’te ve Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarından dolayı son derece endişe duyuyor” ifadeleri yer aldı.
Son 48 saat içinde onlarca sivilin ölümüne neden olan bombalamaların yoğunlaşması ve hastaneler dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik yapılan korkunç saldırılar nedeniyle endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılar nedeniyle birçok insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.
Açıklamanın devamında, Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’de insani yardımların ulaştırılabilmesi için en az bir ay çatışmaların durdurulması yönündeki çağrısına ABD’nin de destek verdiği belirtildi.
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