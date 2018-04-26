ABD Konsolosluğu önüne gelen bir kişi kendini yakmaya çalıştı

Kardeşinin cezaevinde olduğunu iddia eden bir kişi, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde kendini yakmak istedi.

Edinilen bilgilere göre, Y.İ. (29) adlı kişi saat 11.20 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi Üç Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi. Burada “Fethullah Gülen’i getirsinler, benim kardeşim Ogün cezaevinde, kendimi yakacağım” diye bağırdığı ileri sürülen İ., kendini yakmaya çalıştı.

Konsolosluk önünde ilk müdahaleyi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü görevlileri gerçekleştirdi. Eylemci Y.İ.’yi etkisiz hale getiren polis, sorgulamak üzere gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

