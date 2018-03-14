ABD konsolosluğu tercümanı Uluçay'ın tahliye talebine ret

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan ve hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Hamza Uluçay'ın tahliye talebi reddedildi.

Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu'nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ın tutuklu, Mardin Barosu avukatlarından Hüseyin Cangir'in tutuksuz olarak yargılanmasına Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün görülen duruşmaya Uluçay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile avukat Hüseyin Cangir ise salona gelerek katıldı. Savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddeden Hamza Uluçay, hiçbir terör örgütüyle bağının bulunmadığını belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hamza Uluçay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Hamza Uluçay ve avukat Hüseyin Cangir'in, Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonları provoke etmek ve köylerdeki vatandaşları sokağa dökmek için çalıştıkları ve terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları yönünde ihbar yapıldığı belirtildi. Uluçay'ın PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı PYD/YPG mensuplarının çatışmalarda uzuv kaybı ve kalıcı sakatlığı gibi durumlarda tedavi edilmeleri için Suriye'nin Kamışlı bölgesine protez merkezi kurulması çalışmasında yer aldığı belirtilen iddianamede, avukat Cangir'in ise PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda, örgüt mensuplarınca ABD'den gönderilen 1 dolarların ele geçirildiğinin hatırlatıldığı iddianamede, Uluçay'ın evinde yapılan aramada 21 adet 1 dolar ele geçirildiği ifade edildi.

Nusaybin ilçesinde 16 Şubat'ta örgüt mensuplarına yönelik operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda örgütsel dökümana ulaşıldığı belirtilen iddianamede, sanıkların çatışma bölgesinde yer alan delillerin devletin eline geçmesini önlemek için terör örgütü PKK'ya müzahir kesimlerin çatışma bölgesine intikalini sağladıkları, operasyonlara engel olmaya çalıştıkları, güvenlik güçlerinin de bu duruma müsade etmediği kaydedildi. İddianamede, Uluçay ve Cangir hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KONSOLOSLUK ÇIKIŞINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Şubat 2017 tarihinde Hamza Uluçay'ın evine operasyon düzenlemiş, şüpheli, adresinde bulunamaması nedeniyle görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.