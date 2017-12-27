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ABD Konsolosluğu tercümanının yargılandığı davada tahliye yok

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 17:51 | Son Güncelleme 10 saat önce

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla tutuklu yargılanan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay'ın devam edilen yargılanmasından tahliye kararı çıkmadı. Duruşmada, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan Uluçay, "Hiçbir terör örgütü ile ne bir bağım ne de bir ilişkim olmamıştır. Sicilim tertemiz. Dürüst bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemin bölünmez bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne bağlı bir kişiyim" dedi.

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay ve İnsan Hakları Derneği Mardin Şubesi avukatı Hüseyin Cangir'in 'terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Uluçay, savunmasında, suçlamaları reddederek, "Üzerime isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Evimde bulunarak, el konulan kitapların hiçbirinin terör örgütleri ile ilgisi yoktur. Bu kitapların çoğu Milli Kütüphane'de, üniversite kütüphanelerinde, fuarlarda ve kitapçılarda olan kitaplardır. Ortaokul yıllarımdan beri kitaplarla aram çok iyi ve kütüphanemde her konuda, her düşüncede ve her alandan kitaplar vardır. Gençlik yıllarımdan beri hiçbir olaya karışmadım. Hiçbir terör örgütü ile ne bir bağım ne de bir ilişkim olmamıştır. Sicilim tertemiz. Dürüst bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkemin bölünmez bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne bağlı bir kişiyim" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hamza Uluçay'ın evinde yakalanan ve adli emanette bekletilen Kürtçe kitapların içeriğinin tespiti için Kürtçe bilen bilirkişi görevlendirilmesine ve Uluçay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 14 Mart 2018 tarihine erteledi.

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