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ABD, siber saldırı hazırlığında olan 9 İranlı’yı arıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

ABD, İran hükümetiyle bağlantılı oldukları belirlenen 9 İranlı bilgisayar korsanını arıyor.

ABD, siber saldırı hazırlığında olan 9 İranlı’yı arıyor

ABD, İran hükümetiyle bağlantılı oldukları belirlenen 9 İranlı bilgisayar korsanını arıyor. Yüzlerce ABD ve yabancı üniversitelerin yanı sıra özel şirketler ve devlet kurumlarında yaklaşık 8 bin profesörün hesaplarına giren hackerler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede, suçlanan 9 İranlı’nın doğrudan İran hükümetine bağlı ve İran İslam Devrim Muhafızları çalıştığı belirtildi.
İran hükümetiyle bağlantılı İslam Devrim Muhafızları’nın emrinde çalışmakla suçlanan 9 sanık, ABD’de ve yurt dışında yaklaşık 320 üniversitenin bilgisayar sistemlerine girmek ve bilim ve mühendislik araştırmalarını çalmak için siber saldırı hazırlığında olmakla suçlandı. 9 İranlı ayrıca, Çalışma Bakanlığı, Federal Enerji Düzenleme Komisyonu ve Birleşmiş Milletler gibi hükümet kuruluşları ve teknoloji şirketleri, hukuk ve danışmanlık şirketleri de dahil olmak üzere özel sektör kurumları ağına girmekle suçlanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, hackerların İran hükümetiyle diğer ülkelerden bilimsel araştırmalar yürütmek için anlaşma yaptığı söylenen Mabna Enstitüsü adı verilen bir İran şirketine bağlı olduğunu duyurdu. Mabna Enstitüsünün, belirlenen 9 İranlı’nın arasında olan iki sanık tarafından kurulduğunu açıklandı.
Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 İranlı hackerın kimlik ve fotoğraflarının kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

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