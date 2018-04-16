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ABD, Tomahawk füzelerinin ateşlendiği görüntüleri yayınladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı, USS Higgins savaş gemisinden Tomahawk füzelerinin ateşlendiği görüntüleri yayınlandı.ABD, Fransa ve İngiltere ortak operasyonla Suriye’deki bazı tesisleri vurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, USS Higgins savaş gemisinden Tomahawk füzelerinin ateşlendiği görüntüleri yayınlandı.
ABD, Fransa ve İngiltere ortak operasyonla Suriye’deki bazı tesisleri vurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden, USS Higgins savaş gemisinden Tomahawklar’ın ateşlenmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. USS Higgins savaş gemisinden toplamda 23 Tomahawk fırlatıldığı bildirildi.

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