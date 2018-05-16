ABD ve İsrail, Yozgat'ta protesto edildi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde 59 Filistinliyi öldürüp, 3 bine yakın Filistinliyi yaralaması Yozgat’ta protesto edildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen protesto eylemine Ak Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi temsilcileri ile Alperen Ocakları ve Ülkü Ocakları'ndan gençler katıldı. Gösteride, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılırken, Filistin halkına destek mesajları verildi. Ak Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse’nin yaptığı basın açıklamasının ardından Kuran-ı Kerim okunup şehitler için dua edildi.

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