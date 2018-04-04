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ABD’de askeri helikopter düştü, 4 kişi kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde eğitim uçuşuna çıkan bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi.ABD Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, eğitim uçuşu sırasında Kaliforniya eyaletinin El Centro şehrinde düştü.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde eğitim uçuşuna çıkan bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
ABD Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter, eğitim uçuşu sırasında Kaliforniya eyaletinin El Centro şehrinde düştü. Helikopterdeki 4 kişiden haber alınamadığı belirtilirken, helikopterin düştüğü bölgede geniş kapsamlı arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığı bildirildi.

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