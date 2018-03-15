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ABD’de Askeri savaş uçağı denize düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 01:23 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Key West Naval Askeri hava üstünden eğtim amaçlı havalanan Savaş uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra denize düştüğü belirtildi.Key West Monroe County’deki Naval Askeri Hava üstünden kalkan ABD donanmasına ait F/ A-18 Hornet tipi savaş uçağının havada patladıktan sonra denize düştüğü belirtildi.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Key West Naval Askeri hava üstünden eğtim amaçlı havalanan Savaş uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra denize düştüğü belirtildi.
Key West Monroe County’deki Naval Askeri Hava üstünden kalkan ABD donanmasına ait F/ A-18 Hornet tipi savaş uçağının havada patladıktan sonra denize düştüğü belirtildi. Bölgeye kurtarma helikopterlerinin sevk edildiği duyuruldu. Düşen Savaş uçağında ölü yada yaralı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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