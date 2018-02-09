ABD’de bir çocuk oyun makinesinin içinde mahsur kaldı

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Titusville kentinde bir çocuk oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Titusville kentinde akıl almaz bir olay yaşandı. Kayda alınan görüntülerde Meyson isimli çocuk, para atıp kendi şansını deneyerek oyuncaklara sahip olmak yerine direk makinenin üstüne çıkarak oyuncakların arasına girdi. Ancak makinenin içinden girdiği gibi çıkamadı. Durumun fark edilmesi üzerine, olay yerinde kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri, 6 dakika süren operasyonun ardından mahsur kalan küçük Meyson’ı, makinenin içinden kurtardı. Yetkililer, çocuğun yaralanmadığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanı Akar'dan Ege açıklaması
Afrin şehidinin silah arkadaşıyla annesi herkesi ağlattı
Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı
Almanya'da skandal Türkiye hatası! Haritadan sildiler
Bıçakladığı çocuk ambulansa taşınırken tekrar saldırdı!
Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!
Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor
Bunu da gördük! Uçağı iterek çalıştırdılar
Dudakları para basıyor!
Bekir Bozdağ, AP Raportörü Kati Piri’yi kovmuş!
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum