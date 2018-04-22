ABD’de çıplak saldırgan waffle dükkanını bastı: 3 ölü, 4 yaralı

ABD’de çıplak bir saldırganın waffle dükkanını basarak çevreye ateş etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

ABD’nin Tennessee eyaletinde çıplak bir adam waffle dükkanını basarak çevreye ateş açtı. Nashville kentinde meydana gelen olayda, 3 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. AR-15 tipi tüfekle waffle dükkanını basan saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde yeşil bir ceketin bulunduğu ifade edildi. Saldırganın ceketini olay yerinde bırakarak kaçtığı bildirilirken, polis saldırganı arıyor.