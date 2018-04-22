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ABD’de çıplak saldırgan waffle dükkanını bastı: 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 15:57 | Son Güncelleme

ABD’de çıplak bir saldırganın waffle dükkanını basarak çevreye ateş etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.ABD’nin Tennessee eyaletinde çıplak bir adam waffle dükkanını basarak çevreye ateş açtı.

ABD’de çıplak bir saldırganın waffle dükkanını basarak çevreye ateş etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
ABD’nin Tennessee eyaletinde çıplak bir adam waffle dükkanını basarak çevreye ateş açtı. Nashville kentinde meydana gelen olayda, 3 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı. AR-15 tipi tüfekle waffle dükkanını basan saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde yeşil bir ceketin bulunduğu ifade edildi. Saldırganın ceketini olay yerinde bırakarak kaçtığı bildirilirken, polis saldırganı arıyor.

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