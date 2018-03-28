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ABD’de görünmez kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 10:58 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletlerinin Utah eyaletinde kontrolden çıkan aracın çarptığı polis adeta uçtu.Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı eyaletin Sarde Kanyonunda bir otomobil yolda kaldı.

ABD’de görünmez kaza kamerada

Amerika Birleşik Devletlerinin Utah eyaletinde kontrolden çıkan aracın çarptığı polis adeta uçtu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı eyaletin Sarde Kanyonunda bir otomobil yolda kaldı. Yardım etmek isteyen Utah Otoyol Devriyesi Çavuş Cade Brenchley aracından inerek yaya olarak kayan araca ilerlerken arkadan gelen başka bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek çarptı. Vurmanın etkisiyle havalanan polis, yardım bekleyen aracın üzerine çarparak yere düştü. Kaza anı polis aracında bulunan kamerayla kayıt altına alındı.
İlk olarak yardıma gittiği aracın sürücüsü aracından çıkarak polise yardım etti. Kaburgalarında ve kürek kemiğinde kırık meydana gelen 13 yıllık polis memuru Cade Brenchley Logan, bölge hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı polisin durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD’de görünmez kaza kamerada

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