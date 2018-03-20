ABD’de lise saldırganı çatışmada öldürüldü

ABD’nin Maryland eyaletinde bir liseye yapılan silahlı saldırıda 3 öğrenciyi yaralayan saldırganın çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

ABD’nin Maryland eyaletinin St Mary’s kentinde bin 500 öğrencinin öğrenim gördüğü Great Mills Lisesine yapılan silahlı saldırı sonrasında 3 öğrencinin ateşli silahla vurularak yaralandığı açıklandı. Mary’s County Şerif Sözcüsü Tim Cameron, yaptığı açıklamada, aynı okulda öğrenci olan silahlı saldırganın çıkan çatışmada okul güvenlikçisi tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Cameron, saldırgan öğrencinin kimliğiyle ilgili bir açıklama yapmazken, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki okul saldırısını yakından takip ettiğini duyurdu. Trump, “Bütün Amerikalılardan bugün silah kontrolünden bahsetmelerini istemiyorum. Çok erken ve zamanı değil. Tek yapabileceğimiz fikir ve dualar sunmak” dedi.

FBI’ın Maryland’daki bürosundan yapılan açıklamada, Great Mills Lisesine yapılan silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü duyuruldu.

Öte yandan, 2018 yılında ABD’deki okullara 16 silahlı saldırının gerçekleştiği belirtildi.