ABD’de lisede silahlı öğretmen paniği

ABD’nin Georgia eyaletinin Dalton kentinde bir lisede silahlı öğretmen paniği yaşandı. Bir öğretmenin kendini sınıfa kilitleyip havaya ateş etmesi sonucu polis alarma geçti. Can kaybı olmadığı olayda öğretmen gözaltına alındı.

Olay, ABD’nin Georgia eyaletinin Dalton kentindeki bir lisede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jesse Randall Davidson (53) isimli öğretmen kendisini sınıfa kilitleyerek ateş açtı. Olayın haber verilmesi üzerine okula çok sayıda polis sevk edildi. Okula gelen polislere 40 dakika direnen öğretmenin etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi. Olay sırasında okuldan kaçmaya çalışan bir öğrencinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

ABD BaşkanI Donald Trump’ın olayla ilgili bilgilendirildiği ve yetkililerle iletişim halinde olduğu duyuruldu. Ülkenin dört bir yanındaki okullardaki silahlanma ve okul güvenliğinin tartışıldığı sırada ve iki hafta önce Florida’da bir okula yapılan silahlı saldırıda 17 kişinin öldürülmesinin ardından yaşanan bu olay ülkede şok etkisine neden oldu.

Yetkililer, yaklaşık 2 bin öğrencinin kayıtlı okulda öğrencilerin hemen okulun yakınındaki bir kongre merkezine götürüldüğünü belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.