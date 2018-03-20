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ABD’de liseye silahlı saldırı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

ABD’nin Marryland eyaletinde bulunan bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Great Mills Lisesi’ne sabah saat 08.00 sularında silahlı bir saldırı gerçekleşti.

ABD’nin Marryland eyaletinde bulunan bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Great Mills Lisesi’ne sabah saat 08.00 sularında silahlı bir saldırı gerçekleşti. Yetkililer saldırıda 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırının gerçekleştiği okul kapatılırken Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri olay yerinde incelemelere başladı. Saldırı sırasında okulda bulunan öğrenciler güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Tahliye edilen öğrencilerden Jonathan Freese, “Hala titriyorum” dedi. Terrence Rhames isimli bir diğer öğrenci ise, “Binadan dışarı koşarken ancak bir kızın düştüğünü görebildim. Tanrıya şükür ki güvendeyim” dedi.
Bölge Güvenlik Amiri Cpl. Julie Yingling saldırıdan sorumlu olduklarını düşündükleri kimsenin olmadığını söyledi.
Great Mills Lisesi’nin öğrencileri geçen hafta, daha önce Florida’da gerçekleştirilen okul saldırını protesto etmişti. Bu yıl içerisinde ABD’de 16 tane okul saldırısı yaşandığı kaydedildi.

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