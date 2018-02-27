ABD’de o katilin duruşması ertelendi

ABD’nin Florida eyaletinde 17 kişinin katil zanlısı Nikolas Cruz’un duruşması ertelendi.
Florida’da 14 Şubat tarihinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişiyi öldüren 19 yaşındaki Nikolas Cruz’un bugün yapılması beklenilen duruşmasının ertelendiği açıklandı.
ABD Başkanı Donald Turmp’ın 2016 seçim kampanyası ve sonrasında silah haklarını destekleyen, ateşli silahların kısıtlanmalarına karşı çıkan söylemlerde bulunduğu ve genelge imzalayarak onay verdiği tartışılırken, Trump dün Beyaz Saray’da 35 eyalet valileriyle bir araya gelerek silahlanma ve okulların güvenliği ile ilgili toplantı yapmıştı.
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