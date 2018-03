ABD’de öğrenciler silah yasasını protesto etti

ABD’de öğrenciler, Florida’daki lise katliamının birinci ayında silah yasasını protesto etti.

ABD’nin Florida eyaletindeki okulda 14’ü öğrenci 3’ü sivil 17 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya tepkiler sürüyor. ABD’nin birçok eyaletinde binlerce öğrenci ülke genelinde sokaklara dökülerek silah yasalarının değiştirilmesini için protesto düzenledi. Öğrenciler, Donald Trump yönetimine "silah erişiminin kısıtlanması" konusunda çağrıda bulundu. ABD genelinde yapılan Ulusal Okul Yürüyüşü, 14 Şubat’ta Florida’nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde öldürülen 17 öğrencinin ve personelin anısına, planlanan 17 dakikalık bir yürüyüşle başladı. Gösteride okul yönetimlerinin eylemlere yaklaşımındaki farklılıklar dikkat çekti. New York ve New Jersey eyaletlerinde bazı okul yöneticileri eylemlere izin vermediği belirtildi.

Washington’da da çok sayıda öğrenci Beyaz Saray önünde toplandı. Öğrenciler ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla silah kontrolü düzenlemelerinin bir an önce hayata geçirilmesine destekleri yönünde sloganlar attı.